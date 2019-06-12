حملة واسعة لازالة التجاوزات عن أرصفة وشوارع العمارة

2019/06/12 | 21:12

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..أعلنت مديرية بلدية العمارة، الأربعاء، عن قيامها بأكبر حملة لإزالة التجاوزات عن الأرصفة والشوارع في العمارة.

وقال مدير بلدية العمارة خالد عويطر لـ(المستقلة) أنه أشرف شخصيا على الحملة التي بدأت منذ ٤ايام و شملت إزالة جميع التجاوزات من الاكشاك والبسطيات والقمريات والدراجات التى تبيع المواد على الشوارع والأرصفة داخل المدينة.

واشار الى أن قوة أمنية شاركت في الحملة من أجل ضمان تطبيق الأوامر ، مبينا أن الغرض منها هو إقامة مشاريع خدمية “نحتاج اليها..



ووجود هذه التجاوزات يمنع إقامة هكذا مشاريع”.

واضاف ” لسنا ضد أصحاب البسطيات او العشوائيات بقدر حاجتنا إلى إقامة مشاريع خدمية في هذا المناطق”.

وأوضح عويطر أنه تم الانتهاء من ازالة معظم التجاوزات داخل المدينة في حي الحسين والقطاع وانتقل العمل على مداخل المدينة وخاصة من طريق البتيرة،منوها الى ان الحملة مستمرة وتشمل جميع المناطق من أجل ميسان أنظف وأجمل

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