الحلبوسي ووزير خارجية عمان يبحثان توترات المنطقة وسبل حلها

2019/06/12 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، مع وزير خارجية عمان يوسف بن علوي العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى التوترات الحاصلة في المنطقة وسبل حلها.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عُمان (يوسف بن علوي بن عبد الله) والوفد المرافق […]

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