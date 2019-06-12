2019/06/12 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الحربي، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابيين اثنين “خطيرين” في عملية عسكرية شمالي محافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والحشد العشائري، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين، وهما يعتبران من الارهابيين الخطرين”.وأضاف البيان أن “الإرهابي الأول كان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني يعلن مقتل إرهابيين اثنين “خطيرين” شمالي صلاح الدين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يعلن مقتل إرهابيين اثنين “خطيرين” شمالي صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يعلن مقتل إرهابيين اثنين “خطيرين” شمالي صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).