واشنطن تعاقب شركة عراقية ساعدت إيران على التهرُّب من العقوبات

2019/06/12 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الأربعاء) عقوبات على شركة، مقرها في العراق، وشخصين آخرين؛ بتهمة تهريب أسلحة بمئات ملايين الدولارات إلى ميليشيات...

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