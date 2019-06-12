وزير التعليم يزور نجران وجازان وأبها وتبوك لتفقد سير العمل في البرامج الصيفية

2019/06/12 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذ زيارات لكل من المناطق التعليمية بنجران وجازان وأبها وتبوك؛ لتفقد سير العمل في الب...

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