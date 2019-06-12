المركزي التركي يبقي الفائدة عند 24%

2019/06/12 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقى البنك المركزي التركي،الأربعاء، معدل الفائدة عن 24 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

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