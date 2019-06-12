“شينزو آبي” يزور أيران لتخفيف التوتر في الشرق الاوسط

2019/06/12 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى إيران، في رحلة حظيت باهتمام بالغ، معرباً عن أمله في المساعدة في تخفيف حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.وكان التوتر قد تصاعد منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والعديد من القوى العالمية، وإعادة فرض عقوبات على طهران.وسيجري آبي، وهو أول رئيس وزراء ياباني يزور...

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