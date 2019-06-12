“انفوغرافيك” مؤشر عالمي يصنف العراق ضمن الدول الاقل “سلمية” في العالم

2019/06/12 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفوغرافيك: يس عراق صنف تقرير صادر عن مؤشر السلام العالمي، العراق، ضمن الدول الاقل “سلمية” في العالم، لكنه أشار الى ان العالم شهد تحسنا بالسلام للمرة الأولى منذ 5 سنوات.ووضع التقرير ايضا ليبيا واليمن وجنوب السودان وسوريا وافغانستان بالاضافة الى اجنبية اخرى في تصنيف الدول الاقل سلمية في العالم.

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