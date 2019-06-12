2019/06/12 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ قتلت القوات الأمنية، الأربعاء، إرهابيين اثنين خرين في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني ان “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والحشد العشائري، تتمكن من قتل إرهابيين إثنين، وهما يعتبران من الارهابيين الخطرين”.وأضاف ان ” الأول كان يشغل منصب ما يسمى ” المسؤول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل إرهابيين خطرين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل إرهابيين خطرين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).