المستشار العسكري لخامنئي: العراق وسوريا

2019/06/12 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتياز ملايين الزائرين المنافذ الحدودية الإيرانية

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