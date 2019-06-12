2019/06/12 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان “المجلس بحث العديد من القضايا المعدّة لجدول الأعمال، ومن بينها تخفيض اعداد السجناء بمايحقق العدالة وحماية الأمن المجتمعي وتوفير آليات بديلة مثل استخدام تقنية السوار الالكتروني واعادة تأهيل ودمج الأفراد بمجتمعاتهم .وبين انه “ناقش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الامن الوطني يبحث تخفيض اعداد السجناء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الامن الوطني يبحث تخفيض اعداد السجناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).