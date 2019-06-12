الطريري: الرد العسكري على استهداف مطار أبها اللغة الوحيدة التي تفهمها الميليشيات الإيرانية

2019/06/12 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المحلل السياسي عبدالرحمن الطريري، إن استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها، تُعد الرسالة الثانية التي ترسلها إيران، بعد الأولى التي أرسلتها من قبل لوا...

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