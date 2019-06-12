أمير عسير: مُصابو الاعتداء الإرهابي بخير وحركة الملاحة بالمطار طبيعية

2019/06/12 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، إن مصابي الاعتداء الإرهابي على مطار أبها بخير، وبعضهم غادر المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، ...

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