الجزائر.. الحبس المؤقت لرئيس الوزراء السابق بقضايا فساد

2019/06/12 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الجزائرية إيداع رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

وجاء القرار بعد جلسة تحقيق دامت قرابة ثلاث ساعات.وتنظر النيابة في عدد من قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون من حكومة عبدالعزيز بوتفليقة، ومن بينهم شقيقه سعيد بوتفليقة.وكان أويحيى رئيسا للوزراء حتى أبريل/نيسان الماضي، حين أجبرت الاحتجاجات الشعبية بوتفليقة وحكومته على الاستقالة.وتنظر النيابة في عدد من قضايا الفساد، المتهم فيها عدد من المسؤولين طوال حكم بوتفليقة الذي استمر عشرين عاما.انتهى

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