عبدالمهدي يبحث مع وزير الخارجية العماني التطورات في المنطقة

2019/06/12 | 21:27

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم- بغداد

ناقش مجلس الامن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأربعاء، عقود تسليح وزارة الدفاع واهمية تطوير قدرات العراق الجوية.

وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي وتلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الأمن الوطني

بغداد اليوم - كردستان

قال عضو تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك ادريس حاج عادل، الاربعاء، إن من يرفض تنصيب محافظ كردي لكركوك فهو بذلك يتجاوز على الدستور.

وأوضح عادل، في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، أن "الدستور العراقي وفقا للديمقرا

بغداد اليوم - ديالى

قالت النائب عن محافظة ديالى غيداء كمبش، اليوم الاربعاء، إن تعيينات المحافظة كشفت عن قنبلة بشرية خلقتها اخطاء حكومية منذ 16 سنة متتالية.

وأوضحت كمبش في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "لجنة التعيينات المركزية في ديالى كشفت

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