واشنطن تفرض عقوبات على شركة عراقية لتعاملها مع إيران

2019/06/12 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة "منابع ثروة الجنوب" العراقية على قائمتها "السوداء" الأربعاء، زاعمة أنها تؤدي دوراً مهمًا في "تهريب السلاح وتمويل ا...

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