عبدالمهدي يستقبل وزير الخارجية العماني

2019/06/12 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وفتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول ، إضافة الى الدور المشترك للعراق وعمان بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة .

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