مجلس اقتصادي : العراق بأمس الحاجة إلى آليات البناء الجديد لتحقيق النمو الاقتصادي

2019/06/12 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المجلس الاقتصادي العراقي المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد والبنية التحتية والكهرباء والمياه والمشروعات على أرض معرض بغداد الدولي برعاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحضور وزاري ونيابي بمشاركة (١٢٠) شركة عربية وأجنبية متخصصة من احدى عشر دولة.وقال عضو المجلس غدير العطار في بيان صحفي, إن”معرض بناء العراق يشكل خطوة مهمة في وقت تتجه […]

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