الطلبة يتمسك بخدمات المدرب ثائر احمد

2019/06/12 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اصدر نادي الطلبة، الاربعاء، بياناً رسمياً بشأن استقالة الكادر التدريبي للانيق بقيادة المدرب ثائر احمد.وذكر النادي في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الهيئة الادارية لنادي الطلبة، عقدت اجتماعاً ناقشت فيه أسباب تراجع المستوى الفني للاعبي فريق الكرة والنتائج السلبية وخرج بعدة قرارات”.واوضح أن “الادارة قررت التمسك بالكادر التدريبي […]

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