بحث توفير آليات بديلة عن السجن كالسوار الإلكتروني في العراق

2019/06/12 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث مجلس الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، تخفيض أعداد السجناء في العراق عبر توفير آليات بديلة كالسوار الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن الأخير “ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الأمن الوطني اليوم، حيث جرى بحث العديد من القضايا المعدة لجدول الأعمال”.وأضاف المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه

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