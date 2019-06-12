اللويزي لـ

2019/06/12 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - ابوبكر البغدادي امر بمهاجمة السجون وتحرير افراد القاعدة لضمهم لداعش .

- مدير شرطة صلاح الدين طالب بنقل سجناء تسفيرات المحافظة لاحتمالية تهريبهم .

- التواطؤ

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