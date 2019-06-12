مكتب عبد المهدي: مجلس الأمن الوطني يبحث تخفيض اعداد السجناء

2019/06/12 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بحث مجلس الامن الوطني، اليوم الأربعاء، تخفيض أعداد السجناء وإعادة تأهيل ودمج الأفراد بالمجتمع.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في

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