2019/06/12 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت عائلة السعيد القحطاني مساء الثلاثاء الماضي بزواج الأبناء عبدالهادي وعبدالله بن صالح السعيد القحطاني على كريمتي سامي بن محمد الدهام في مدينة سكا...

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