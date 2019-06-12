2019/06/12 | 21:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- احتفلت عائلة السعيد القحطاني مساء الثلاثاء الماضي بزواج الأبناء عبدالهادي وعبدالله بن صالح السعيد القحطاني على كريمتي سامي بن محمد الدهام في مدينة سكا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة "القحطاني " تحتفل بزواج عبدالهادى وعبدالله) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة "القحطاني " تحتفل بزواج عبدالهادى وعبدالله) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة "القحطاني " تحتفل بزواج عبدالهادى وعبدالله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).