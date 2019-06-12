النصر يعيد فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية النادي للمرة الثانية

2019/06/12 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي النصر عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء إدارة نادي النصر السعودي للمرة الثانية ( بنظام القائمة ) خلال الفترة من الأحد 16 / 06 / 2019 م ...

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