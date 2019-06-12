2019/06/12 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إطلاق مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض بتعاون مشترك مثمر، بين المركز السعودي لسلامة المرضى والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للت...

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