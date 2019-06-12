رئيس علماء باكستان: هجوم مطار أبها الإرهابي جريمة نكراء تهدد أمن بلاد الحرمين وسلامته

2019/06/12 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح رئيس مجلس علماء باكستان في بيان صحفي إثر هجوم مطار أبها الإرهابي، بأنه اعتداء آثم وجريمة نكراء يهدد أمن بلاد الحرمين الشريفين وسلامته، وأن وراء ذ...

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