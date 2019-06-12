2019/06/12 | 21:40

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نائبة تدعو الى اقالة مجلسي أمناء الاتصالات وشبكة الاعلام العراقي بجلسة واحدة

بغداد/...دعت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية هدى سجاد، الاربعاء، رئاسة البرلمان ولجنة الثقافة النيابية لطرح التصويت على أقالة مجلسي أمناء شبكة الاعلام العراقي وأمناء هيأة الإعلام والاتصالات في نفس الجلسة.

وقالت سجاد في بيان، إن" ذلك يضمن التخلص من الشك والريبة والاتهامات، لذلك ادعو للتصويت على أقالة مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي ومجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات في يوم واحد وفي نفس الجلسة".





وأضافت ان" مجلس أمناء هيأة الاعلام والاتصالات تم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء ولم يتم التصويت عليهم من قبل مجلس النواب وتم تعيينهم في عام ٢٠٠٩ ولغاية عام ٢٠١٦ بأمر ديواني وكان أخر أعضاء هذا المجلس من الذين تم تعيينهم هو اشرف الدهان".

وبينت سجاد، ان" ملف الوكالات سوف يتم انهاءه يوم ٣٠ حزيران اضافة الى ذلك يجب اخذ التدابير اللازمة في حال غياب مجلس الأمناء هيئة الاعلام والاتصالات خصوصاً ونحن على أبواب اعلان رخصة الجيل الرابع فكيف يتم منح هذه الرخصة بغياب مجلس الأمناء في هيئة الاعلام والاتصالات وهذا يثير الشك والريبة".





وأشارت، ان" لجنة الاستماع عادة من يعيينهم هو مجلس الأمناء ويصادق على تعليمات والاطلاع على جميع الشكاوى سواء من المواطنين او من الشركات او الهيئة والمسؤولة عن اصدار العقوبات والغرامات المالية والقانونية على الشركات المخالفة".انتهى1

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