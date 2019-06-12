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شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الياباني والرئيس الايراني 12-6-2019


شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الياباني والرئيس الايراني 12-6-2019
2019/06/12 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: KSbfIsED4dc

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