هجوم اسرائيلي بالصواريخ على جنوب سوريا

2019/06/12 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في جنوب سوريا وأسقطت عدداً منها.وأضافت أن “الأنباء تشير إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية في تل الحارة”.كما أشارت إلى أن “إسرائيل بدأت، بعد عدوانها بعدد من الصواريخ، بحرب إلكترونية حيث...

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