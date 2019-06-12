روحاني: العقوبات الامريكية على إيران بدأت بالتضاؤل

وأضاف، أن "الجميع متفقون في البلاد على ان المقصر الاساس هو اميركا ولا احد يشكك بهذا الامر في البلاد".
واوضح روحاني، أن "إيران صبرت عاما ولم تخرق الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن صبرنا اثبت باننا نعمل بتدبير وحكمة ولا أحد يمكنه اليوم التشكيك بنهج الشعب والحكومة والدولة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية".
وأشار إلى، أن "ما قامت به اميركا ضد الشعب الايراني هو في الواقع من الامثلة البارزة للإرهاب الاقتصادي وسيسجل هذا الامر في التاريخ كسفاحين أقدموا على العمل ضد الشعب الايراني ولكن رغم جميع الضغوط فقد صمد وقاوم الشعب الايراني جيدا".
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