روحاني: العقوبات الامريكية على إيران بدأت بالتضاؤل

2019/06/12 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن إيران لم تخرق التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، لافتا الى ان اميركا فرضت كل ما تستطيع فرضه من الضغوط التي بلغت ذروتها الا ان تأثيراتها ستشهد تضاؤلا من اليوم شيئا فشيئا.وقال روحاني في تصريح، ان "بان طاقة الضغوط قد وصلت الى نهاية المطاف اي ان اميركا فرضت كل ما تستطيع فرضه من الضغوط التي بلغت ذروتها الا ان تأثيرات هذه التهديدات والضغوط ستتضاءل تدريجيا من اليوم فصاعدا".

وأضاف، أن "الجميع متفقون في البلاد على ان المقصر الاساس هو اميركا ولا احد يشكك بهذا الامر في البلاد".

واوضح روحاني، أن "إيران صبرت عاما ولم تخرق الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن صبرنا اثبت باننا نعمل بتدبير وحكمة ولا أحد يمكنه اليوم التشكيك بنهج الشعب والحكومة والدولة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأشار إلى، أن "ما قامت به اميركا ضد الشعب الايراني هو في الواقع من الامثلة البارزة للإرهاب الاقتصادي وسيسجل هذا الامر في التاريخ كسفاحين أقدموا على العمل ضد الشعب الايراني ولكن رغم جميع الضغوط فقد صمد وقاوم الشعب الايراني جيدا".



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