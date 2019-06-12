الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني... ومبعوث أميركي للخرطوم

2019/06/12 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن وزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني بالخرطوم، اليوم (الأربعاء)، للاحتجاج على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في البلاد.وكتب السفير البريطاني عرفان صديق، على موقع «تويتر»، الأسبوع الماضي، بعد محاولات لفض اعتصام المحتجين بالسودان: «لا مبرر لمثل هذا الهجوم، يجب أن يتوقف ذلك الآن».وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية للوكالة إن الوزارة تحتجّ على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع «الأعراف الدبلوماسية الراسخة».وفي شأن متصل، أعلنت الخارجية الأميركية تعيين الدبلوماسي السابق دونالد بوث، مبعوثاً خاصاً لأزمة السودان، والذي كان قد تولى هذا المنصب سابقاً، وبوث كان سفيراً في دول أفريقية عدة مثل زامبيا وليبيريا وإثيوبيا.ويزور وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا تيبور ناجي، الخرطوم حالياً لتشجيع قادة المجلس العسكري والمعارضة على التوصل إلى حل للأزمة السياسية.





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