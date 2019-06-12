ترمب: إيران دولة أحدثت الرعب في منطقتها والعالم

2019/06/12 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن إيران دولة أحدثت الرعب في منطقتها والعالم، وإنها تعلم ما يجب أن تقوم به لتفادي المزيد من العقوبات الأميركية.وأضاف ترمب، خلال مؤتمر صحافي، اليوم (الأربعاء)، إنه يتمني أن تنسجم بلاده مع إيران في إيجاد حلول للأزمة.وفي هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، ريبيكا ريباريش، في تصريحات صحافية، إن الهجوم الإرهابي على مطار أبها جنوبي السعودية «يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، وأن تلك الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء».ومن جهته، ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات لقناة «الحرة» الأميركية: «نشعر بقلق عميق إزاء تصرفات الحوثيين العدوانية التي تدعمها إيران عبر تقديم أسلحة متطورة»، وأضاف أن هذه التصرفات «تهدد الأمن الإقليمي وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتُطيل أمد الصراع في اليمن».وطالب المسؤول الأميركي الحوثيين بالانخراط بشكل بنّاء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والتقيد بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد.





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