الإمارات وأمريكا تؤكدان متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

2019/06/12 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين والتي ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية الضخمة في الاتجاهين.

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