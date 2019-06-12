2019/06/12 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة طيران الجيش، اليوم الأربعاء، تدمير دراجات نارية ومضافتين للإرهابيين في محافظة ديالى.وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “طيران الجيش دمر 4 دراجات نارية ومضافتين في معسكر عائشة أثناء إسناده لقيادة عمليات ديالى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش يدمر دراجات نارية ومضافتين للإرهابيين في ديالى وكالة خطوة برس.

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