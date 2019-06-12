اجتماع سري في برشلونة بشأن نيمار

2019/06/12 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فتح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني الباب أمام عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا من جديد لأروقة الكامب نو في الفترة المقبلة .

وكان نيمار يلعب في صفوف الفريق الكتالوني قبل أن يغادر النادي من الباب الضيق عبر دفع قيمة الشرط الجزائي والتي كانت تبلغ 222 مليون يورو .

وأفادت صحيفة سبورت الاسبانية بأن بارتوميو اجتمع بشكل سري مع المدرب ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتحدث الثنائي بخصوص الموسم الجديد وتحضيرات الفريق الكتالوني في الميركاتو ووفقا لسبورت فإن فالفيردي علم من بارتوميو أن فكرة عودة نيمار للفريق متاحة على الطاولة .

وشددت سبورت أن الاجتماع الذي جمع الطرفين لم يكن أحد في النادي يعرف مكان اقامته أو الموعد الذي سيقام فيه .

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