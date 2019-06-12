رئيس الوزراء يبحث مع وزير الخارجية العماني فتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول

2019/06/12 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، العلاقات بين البلدين وفتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول، إضافة الى الدور المشترك للعراق وعمان بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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