مجلس الأمن الوطني يبحث تخفيض أعداد السجناء السياسيين بما يحقق العدالة وحماية الأمن المجتمعي

2019/06/12 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني جلسته الاعتيادية، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي.

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