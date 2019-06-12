سطو مسلح على منزل شمالي بغداد

2019/06/12 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بقيام مسلحين بالسطو على منزل شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين قاموا بالسطو على منزل ضمن شارع الصحة بمنطقة الشعب وسرقة مبالغ ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها".يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر الماضية انخفاضاً ملموساً في التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

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