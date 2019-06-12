طقس الغد.. انخفاض بدرجات الحرارة

2019/06/12 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ يشهد طقس الغد انخفاضا بدرجات الحرارة.وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية ان ” انخفاض آخر سيطرأ على درجات الحرارة يوم غد الخميس في وسط وغرب وشمال البلاد لتسجل دون معدلاتها العامة”.وأضاف ان “مدن الجنوب فتسجل ضمن المعدل ان شاء الله تعالى.وهذا يشمل ايضا بلاد الشام وشمال مصر”.

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