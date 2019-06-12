بالرّغم من مصاعب الحياة مسيحيّوا برطلة يحتفلون بعيد حلول الروح القدس “العنصرة “

2019/06/12 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ” تحت شعار هذه الآية الإنجيلية ولَمّا حَضَرَ يومُ الخَمسينَ كانَ الجميعُ مَعًا بنَفسٍ واحِدَةٍ” “وامتَلأ الجميعُ مِنَ الرّوحِ القُدُسِ ” ( أعمال الرسل 2 :1و4 )، إحتفلت كنيسة مار كوركيس في برطلي بعيد حلول الروح القدس ” البنتوكستي ” والذي يُعيد به بعد عيد القيامة المجيد بخمسين يوماً …

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