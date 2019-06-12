الداخلية تعلن اعتقال إرهابي خطير في الشرقاط

2019/06/12 | 21:58

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‏بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، اعتقال إرهابي "خطير" في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من مديرية شرطة القيارة (مركز شرطة إمام غربي)، التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة القت القبض على إرهابي خطير، كان يعمل فيما يسمى بالأمنية في منطقة قضاء الشرقاط خلال فترة سيطرة عصابات داعش الاجرامية على المنطقة".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن القوات الأمنية قتلت عنصرين من تنظيم داعش في الشرقاط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية، تمكنت مساء اليوم، من قتل عنصرين من عناصر تنظيم داعش في جزيرة العيثة شمالي قضاء

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بأن امرأة قتلت وأصيب طفل بنزاع عائلي، شمالي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عائلياً اندلع في قرية سعدية الشط قرب قضاء الخالص (15/كم شمالي بع

بغداد اليوم _ ديالى

شاركت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بإخماد أكبر حرائق المحاصيل الزراعة، طالت 5 قرى، شمال شرق محافظة ديالى

وحصلت (بغداد اليوم) على صور للحرائق التي نشبت اليوم في قرى (أحمد طاهر، حبيب العبدالله، توتك، حسين ماما، أحم

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