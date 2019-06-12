رسمياً.. ريال مدريد يعلن عن رابع صفقاته الصيفية

2019/06/12 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قِبل قليل، رابع صفقاته في سوق الانتقالات الصيفي.وبحسب بيان اللوس بلانكوس، فإن “النادي قد توصل لاتفاق مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، للحصول على خدمات فيرلاند ميندي الظهير الأيسر للفريق”.وأوضح النادي في بيانه؛ أنّ “البالغ من العمر 23 عامًا، سيوقع على عقدًا لمدة سنوات، حتى عام 30 […]

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