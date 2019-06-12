2019/06/12 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، عصر اليوم الأربعاء، عددًا من حوادث الحريق في مواقع مختلفة .

وتلقى مركز القيادة والسيطرة بمدني بريدة في الساعة (...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. «مدني بريدة» يسيطر على عدة حرائق نشبت بمواقع مختلفة في المدينة) نشر أولاً على موقع (عاجل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. «مدني بريدة» يسيطر على عدة حرائق نشبت بمواقع مختلفة في المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عاجل).