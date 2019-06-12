رياح مثيرة للغبار وطقس حار على عدة مناطق غدًا

2019/06/12 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن شرق ووسط المملكة سيشهدان طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة، غدًا الخميس.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها ال...

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