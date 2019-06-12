رئيس مجلس الشورى يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي

2019/06/12 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي، اليو...

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