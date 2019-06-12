قيادة شرطة نينوى : اعتقال 9 دواعش في ناحية الحمام جنوب الموصل

2019/06/12 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية في شرطة نينوى تسعة عناصر من داعش في ناحية حمام العليل 20كم جنوب الموصل وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة وطن للانباء ان”القوات الامنية اعتقلت الدواعش المتسللين خلال معلومات استخباراتية افادت عن تواجدهم داخل ناحية الحمام وصادرت الاسلحة التي كانت بحوزتهم “.واضاف المصدر ان”القوات الامنية اقتادتهم الى مقر قيادة شرطة نينوى للتحقيق […]

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