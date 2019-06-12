مجلس النواب يصوت غدا على صيغة قرار بشان انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات

2019/06/12 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب غدا جلسته الاعتيادية ويصوت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات”.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ” ان جدول اعمال الجلسة تتضمن تأديــــة اليميـــن الدستوريـــــة لبعــــض البــــدلاء ، واستكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المصانع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 ، والتصويت على صيغة قرار […]

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