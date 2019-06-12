رشيد غويلب - استنسخوا سياسات اليمين المتطرف تجاه اللاجئين! / الديمقراطيون الاجتماعيون يعودون الى حكم الدنمارك

2019/06/12 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب شهدت الدنمارك في 5 حزيران الجاري الانتخابات البرلمانية العامة، وحصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي على قرابة 26 في المائة، وبهذا كان أكبر الفائزين، في حين انحدر تمثيل حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي من قرابة21 الى 8.7 في المائة، وكان أكبر الخاسرين.ومعروف ان حزب الشعب هذا هيمن على السياسة الدنماركية في السنوات الأخيرة.وفي انتخابات عام 2015 ضم البرلمان 9 أحزاب، وضمت ما تعرف بـ "الكتلة الزرق......

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