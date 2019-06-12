تفتيش الصحة تغلق عيادة طبية غير مجازة غربي بغداد

2019/06/12 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن اغلاق عيادة طبية غير مجازة في قضاء ابو غريب غربي بغداد.

وقالت دائرة التفتيش في

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