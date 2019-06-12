مناقشة عقود التسليح وتفعيل السوار الالكتروني للسجناء

2019/06/12 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث مجلس الامن الوطني، اليوم الاربعاء، عقود تسليح وزارة الدفاع وملف تخفيض عدد السجناء وتفعيل السوار الالكتروني.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء عادل

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